Следует заранее ознакомиться с актуальными графиками отключения света в Одесской области на 31 июля.

Графики отключения света в Одесской области на 31 июля введены из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

В пятницу, 31 июля 2026 года, ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электрических сетях. Именно в этой связи будут продолжаться плановые графики отключения света в Одесской области на 31 июля.

31 июля не будет электричества с 09:00 до 19:00 в поселке Ясенове Перше. Из-за проведения профилактических работ электроснабжение временно прекратят для потребителей, проживающих на десятках улиц населенного пункта, в частности:

Грушевського — 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19

Незалежности

Покровська — 1, 2, 3, 4

Сичовых Стріильцив — 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

31.07.2026 года с 09:00 до 19:00 часов вводят дополнительные графики отключений в селе Ясынове Друге по следующим адресам:

Героив Украины — 136, 188–244

Джерельна — 1, 2

Молодижна — 34, 35, 40,

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36

С 09:00 до 19:00 в селе Гвоздавка Первая на время проведения ремонтных работ электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей на улицах:

Энергетычна — 186

Затышна — 2, 3, 4, 5, 6

Зоряна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 31

Молодижна — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 27,

Надии — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Одеська — 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

пров. Молодижный — 1, 2, 3, 4, 5, 7

пров. Тыхый — 10

С 09:00 до 19:00 масштабные профилактические работы проведут и в селе Гвоздавка Друга. Поэтому без электроэнергии временно останутся отдельные дома на улицах:

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44

Затышна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 68

Карьерна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Квиткова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Лисова — 1

Нова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Одеська — 2

Олимпийська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, Б/Н

Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 28А, 29

Ричкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Свято-Мыхайливська — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Яблунева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 95, 97, 98, 99, 100–156, 154А, 155Б, 459.

31 июля не будет электричества в селе Шлыкареве. Ограничения будут продолжаться по отдельным адресам. В частности, свет будут выключать на улицах:

Квиткова — 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Молодижна — 1, 2, 4, 5, 7, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26

Перемогы — 3

Соловина — 2

Сонячна — 2

Степова — 9, 10, 11, 12, 13.

Источник: Зеленогорский поселковый совет

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