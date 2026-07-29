Прибавка к пенсии с 1 августа в Днепре оформляется после выполнения некоторых шагов.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Днепре остается актуальным вопросом для граждан, обладающих правом на пенсию за особые заслуги перед Украиной, пишет Politeka.net.

Такие доплаты назначаются в соответствии со специальным законом и при наличии подтвержденных оснований.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .

Получать дополнительные выплаты могут Герои Украины, ветераны войны, награжденные государственными знаками отличия, выдающиеся спортсмены, космонавты, матери, воспитавшие пятерых и более детей, а также другие категории граждан, определенные законодательством.

Размер доплаты зависит от статуса получателя. Для большинства категорий он составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для борцов за независимость Украины в ХХ веке предусмотрен отдельный порядок начисления.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Днепре оформляется после подачи заявления и документов, подтверждающих особые заслуги. Обращение можно подать лично, через электронный портал Пенсионного фонда или по почтовой отправке.

Если заявитель не предоставил полный пакет документов, Пенсионный фонд уведомляет о необходимости их дополнения. При подаче отсутствующих материалов в течение трех месяцев датой обращения считается день первого заявления.

Действующее законодательство предусматривает автоматический пересчет доплаты после увеличения прожиточного минимума. Отдельный механизм ежегодного повышения применяется к борцам за независимость Украины в ХХ веке в соответствии с решениями правительства.

После смерти человека, который имел право на такую ​​выплату, нетрудоспособные члены его семьи могут оформить часть установленной надбавки. Окончательное решение принимается после проверки документов и подтверждения права на получение государственной поддержки.

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