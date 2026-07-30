Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве с 1 августа объясняют необходимостью привести расценки на экономически обоснованный уровень.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве с 1 августа поддержали депутаты Полтавского областного совета, пишет Politeka.net.

Речь идет о новой стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода для потребителей КП «Полтававодоканал», однако окончательное введение еще зависит от согласования НКРЭКУ.

Соответствующее решение было принято во время внеочередной сессии областного совета. За документ проголосовали 63 депутата, один высказался против, еще один воздержался. Перед финальным голосованием поддержали предложение рекомендовать Полтавской ОВД вместе с общинами рассмотреть возможность компенсаций для социально уязвимых категорий населения.

После согласования регулятора стоимость одного кубометра централизованного водоснабжения составит 46,80 гривны по НДС. За водоотвод потребители будут платить 36,91 гривны. Общий тариф вырастет до 83,71 гривны за кубометр.

В настоящее время жители области платят 33,76 гривны за кубометр. Таким образом, новый расчет почти в два с половиной раза превышает действующий показатель.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве с 1 августа во власти объясняют необходимостью привести расценки на экономически обоснованный уровень. В последние годы предприятие работало в условиях стремительного роста затрат на электроэнергию, очистку воды, обслуживание оборудования и ремонт сетей.

Председатель областного совета Александр Беленький отметил, что решение вынужденное. По его словам, в Украине уже есть регионы, где аналогичные изменения вступили в силу раньше, а тариф Полтавщины не станет самым высоким. В то же время власти планируют искать механизмы поддержки людей, для которых увеличение платежей станет ощутимым.

Если НКРЭКУ согласует решение, новые расценки начнут действовать с 1 августа 2026 года. Первые платежки по обновленным суммам потребители получат в начале сентября за использованные в августе услуги.

Контроль за исполнением решения будет возложен на профильный департамент Полтавской ОВА, руководство «Полтававодоканала» и постоянную комиссию областного совета, которая будет следить за обоснованностью расчетов и качеством предоставления услуг.

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