Подорожание продуктов в Черкасской области продолжает отражаться на стоимости популярных товаров, сообщает издание Politeka.net.

В конце июля покупатели платят больше за отдельные мясные, молочные продукты и живую рыбу.

Наиболее ощутимо выросла цена вареной колбасы «Алан Врачебная». Средняя стоимость килограмма достигла 506,08 гривны, в то время как в конце июня показатель составил 474,33 гривны. Таким образом, за месяц товар прибавил в цене 31,75 гривны. В магазинах стоимость колеблется от 456,90 грн у Auchan до 547 гривен в Megamarket.

Подорожание продуктов в Черкасской области коснулось и рыбной категории. Живой карп сейчас продается в среднем по 299,50 гривны за килограмм. Для сравнения еще месяц назад средний показатель составлял 265 гривен, то есть прирост составил 34,50 гривны.

Менее заметные изменения зафиксированы в сегменте молочной продукции. Маргарин «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5% подорожал с 44,63 до 45,36 грн за упаковку весом 250 граммов. Несмотря на незначительный рост, цены в разных торговых сетях остаются разными.

Эксперты отмечают, что на формирование стоимости влияют затраты производителей, логистика, сезонные факторы и спрос. Поэтому ценники в магазинах могут меняться даже в течение одного месяца.

Специалисты рекомендуют регулярно сравнивать предложения разных торговых сетей, поскольку это позволяет заметно сэкономить на ежедневных покупках.

Дальнейшая ценовая динамика будет в значительной степени зависеть от объемов поставок, сезонного предложения и затрат производителей.

Источник: Минфин

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