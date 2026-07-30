Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего рассчитана на определенные категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье продолжает предоставляться в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую реализует благотворительная организация «Каритас» для поддержки людей, чьи дома пострадали в результате боевых действий, пишет Politeka.net.

Информацию об условиях участия обнародовали на официальном ресурсе организации . Инициатива предусматривает восстановление зданий и квартир, которые получили повреждения, однако остаются пригодными для ремонта.

Проект охватывает замену окон, дверей, ремонт кровель, перекрытий, а также при необходимости восстановление систем электро- и водоснабжения. В то же время поддержка не распространяется на объекты, нуждающиеся в полной реконструкции.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего рассчитана на пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, одиноких граждан, многодетные семьи и другие социально уязвимые категории.

Подать заявку могут владельцы недвижимости, поврежденной после 24 февраля 2022 года. Для участия необходимо подтвердить право собственности и соответствие требованиям программы.

Предусмотрены два формата поддержки. В первом случае заявители получают денежный грант для самостоятельного проведения ремонта, во втором все работы выполняют подрядные организации, сотрудничающие с благотворительным фондом.

Представители Каритаса отмечают, что реализация инициативы зависит от финансирования и актуальных потребностей общин. Поэтому перечень населенных пунктов, условия участия и доступные виды поддержки могут обновляться в зависимости от ситуации.

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