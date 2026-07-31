Подорожание продуктов в Житомирской области остается одной из главных тем для потребителей, ведь за последний месяц стоимость ряда популярных товаров продолжила расти, пишет Politeka.net.

Самые заметные изменения отмечены в категориях фруктов, молочной продукции и отдельных видов мяса.

По результатам мониторинга цен в крупнейших торговых сетях средняя стоимость свиных ребер составляет 231,47 грн за килограмм. По сравнению с концом июня показатель вырос на 1,83 грн. В то же время разница между супермаркетами остается ощутимой: низшую цену предлагает Auchan — 215,90 грн за килограмм, тогда как у Megamarket и Novus товар стоит почти 240 грн.

Наибольшую динамику продемонстрировали яблоки украинского производства. Если в конце июня средняя цена находилась на уровне 47,13 грн. за килограмм, то сейчас она достигла 64,99 грн. Таким образом, за месяц фрукт подорожал почти на 18 грн, что стало одним из самых существенных скачков среди исследуемых позиций.

Рост также наблюдается в молочном сегменте. Масло «Крестьянское» 72,5% в пачке 200 грамм сейчас в среднем стоит 120,67 грн. Для сравнения, в конце июня его средняя стоимость составляла не более 113 грн. В отдельных торговых сетях ценник уже достиг 133 грн, что свидетельствует о постепенном повышении стоимости продукции.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Житомирской области формируется под влиянием нескольких факторов. Среди основных – сезонные колебания, изменение закупочных цен, затраты на логистику, а также особенности формирования ассортимента отдельными торговыми сетями. Поэтому темпы роста стоимости отличаются в зависимости от категории товаров.

Специалисты рекомендуют потребителям внимательно следить за акционными предложениями и сравнивать цены в разных магазинах, ведь разница между сетями на одинаковые позиции может достигать нескольких десятков гривен. Такой подход позволяет существенно оптимизировать ежедневные расходы даже при постепенном подорожании продовольственных товаров.

Источник: Мінфін

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