Дефицит продуктов в Винницкой области пока не прогнозируется, несмотря на сложную ситуацию с урожаем томатов в ряде стран мира, пишет Politeka.net.

Эксперты отмечают, что украинский рынок сохраняет стабильность, а сезонное увеличение предложения уже влияет на снижение стоимости овощей.

В 2026 году производители томатов во многих государствах столкнулись с неблагоприятной погодой. Засуха, сильная жара, град и ливни сократили объемы сбора в Калифорнии, Испании, Иране и Греции. В то же время, Италия и Китай нарастили производство, что частично компенсирует мировые потери.

В странах Евросоюза средняя цена помидоров остается выше привычного уровня. Аналитики объясняют это погодными рисками, повлиявшими на урожай и объемы поставок.

В Украине ситуация отличается. После весеннего скачка стоимости овощи постепенно дешевеют благодаря активному поступлению продукции нового сезона. В торговых сетях цены уже ниже, чем месяц назад, а на рынках можно найти более доступные предложения.

Дефицит продуктов в Винницкой области тоже маловероятен, ведь фермеры ожидают достаточный урожай. Почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак подчеркнул, что даже несмотря на весенние заморозки хозяйства смогли компенсировать потери благодаря повторным посевам.

По словам агрария, наиболее выгодный период для покупки помидоров традиционно приходится на конец июля, август и начало сентября. Именно тогда на рынок массово поступает продукция по открытой почве, что способствует дальнейшему снижению стоимости.

Специалисты добавляют, что определенные риски цен остаются в случае длительной жары или сокращения импорта. Однако украинский рынок демонстрирует устойчивость, а прогноз урожая промышленных томатов остается на уровне около 550 тысяч тонн.

Источник: telegraf

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