Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Хмельницькій області охоплює не лише видачу необхідних товарів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Хмельницькій області залишається одним із ключових напрямів роботи благодійного фонду «Карітас-Хмельницький УГКЦ», який продовжує підтримувати найбільш уразливі категорії населення під час війни, пише Politeka.net.

Організація працює з 2002 року, а після початку повномасштабного вторгнення значно розширила масштаби діяльності. Якщо раніше підтримка охоплювала переважно Хмельницький і частину громад регіону, то нині допомогу надають жителям усієї області.

Фонд забезпечує людей продуктами, засобами гігієни, юридичними консультаціями, психологічним супроводом та іншими необхідними послугами. За роки діяльності підтримку отримали десятки тисяч українців, а для реалізації нових програм було створено додаткові робочі місця.

Окремий проєкт спрямований на соціально-психологічну підтримку родин, які постраждали від війни. У спеціалізованих центрах проводять консультації, групові заняття, тренінги, творчі майстер-класи, спортивні активності та заходи для дітей, ветеранів, переселенців і сімей військових.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Хмельницькій області охоплює не лише видачу необхідних товарів. Благодійники також реалізують програму фінансової підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які відповідають визначеним критеріям вразливості.

Подати заявку можуть люди з інвалідністю, самотні громадяни віком від 60 років, багатодітні родини, вагітні жінки, важкохворі, а також одинокі батьки чи опікуни. Програма діє як у Хмельницькому, так і в інших населених пунктах регіону.

Представники фонду наголошують, що консультування щодо участі у проєктах здійснюється через гарячу лінію. Оновлення про доступні програми та умови отримання підтримки публікуються після відкриття нових етапів реєстрації.

Джерело: Карітас

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