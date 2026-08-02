Графіки відключення води на тиждень з 3 по 9 серпня в Дніпрі не означають автоматичне припинення послуг для всіх мешканців.

Графіки відключення води на тиждень з 3 по 9 серпня в Дніпрі поповнилися інформацією про планові обмеження для споживачів, які накопичили значну заборгованість за комунальні послуги, пише видання Politeka.net.

Із 3 до 7 серпня спеціалізована бригада КП «Дніпроводоканал» працюватиме у Новокодацькому районі.

Інформацію про це надає саме підприємство.

За інформацією підприємства, заходи стосуватимуться мешканців багатоквартирних будинків, які тривалий час не оплачують централізоване водопостачання, водовідведення та абонентське обслуговування. У таких випадках комунальники припинятимуть саме послугу водовідведення відповідно до чинного законодавства.

Найбільша кількість адрес, включених до переліку, розташована на вулицях Привокзальній, Генерала Безручка, Івана Сохача та Футбольній. Загальна сума накопиченої заборгованості за цими будинками перевищує 1,3 млн гривень.

Графіки відключення води на тиждень з 3 по 9 серпня в Дніпрі не означають автоматичне припинення послуг для всіх мешканців. Комунальне підприємство наголошує, що боржників заздалегідь попереджають і надають час для добровільного погашення платежів.

Якщо можливості сплатити всю суму одразу немає, абонентам пропонують укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно звернутися до Центрів абонентських послуг або районних сервісних підрозділів.

У КП «Дніпроводоканал» закликають не відкладати врегулювання питання, адже своєчасне погашення боргу або оформлення відповідної угоди дозволяє уникнути обмежень та зберегти безперебійне користування комунальними послугами.

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