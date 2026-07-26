График отключения воды в неделю 27 июля по 2 августа в Днепре касается не всех.

График отключения воды в неделю 27 июля по 2 августа в Днепре предусматривает плановые ограничения для абонентов с задолженностью, сообщает Politeka.net.

С 27 по 31 июля КП «Днепропроводоканал» будет проводить остановку услуг в многоквартирных домах и частном секторе нескольких районов города.

По информации предприятия, мероприятия охватят Самарский, Новокодацкий, Шевченковский, Индустриальный и Центральный районы. Причиной послужили значительные долги потребителей за полученные коммунальные услуги.

Общая сумма неуплаченных средств среди жителей многоэтажек превышает 9,2 млн. гривен. Больше всего адресов включены в перечень в Центральном районе. Также работы запланированы на улицах Зимних Походов, Великой Деевской, Данилы Нечая, Галины Мазепы, Образцовой, Янтарной, проспектах Александра Поля и Богдана Хмельницкого, а также ряд других локаций.

Отдельно специалисты будут работать в частном секторе Новокодацкого района. В список попали домовладения на улицах Артема Мураховского, Кайдакской, Зари и в переулке Бирюзовом. Общая задолженность этой категории абонентов составляет около 396 тысяч гривен.

График отключения воды на неделю 27 июля по 2 августа в Днепре касается только должников, не выполнивших финансовые обязательства перед коммунальным предприятием. Для других потребителей никаких ограничений не предусмотрено.

В «Днепропроводке» отмечают, что избежать прекращения услуг можно путем своевременной оплаты или заключения договора реструктуризации. Если полностью погасить задолженность невозможно, горожанам рекомендуют обратиться в центры абонентского обслуживания или районные службы, где помогут оформить соответствующее соглашение.

Полный список адресов, контактные данные и график приема опубликованы на официальном ресурсе предприятия. Перед началом запланированных работ жителям советуют проверить, не входит ли их дом в список, чтобы заранее урегулировать вопросы оплаты.

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