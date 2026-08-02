Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують в різних місцях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається доступним завдяки ініціативам власників нерухомості, які безоплатно надають прихисток людям, вимушеним залишити свої домівки через війну, пише Politeka.net.

Наразі актуальні варіанти пропонують у Кривому Розі, Дніпрі та Самарівському районі.

У Кривому Розі переселенцям готові надати будинок із двома кімнатами, розрахований на двох мешканців. Перевагу планують віддати матері з донькою. Оселя обладнана ванною, бойлером, пральною машиною, центральною каналізацією та необхідною побутовою технікою для комфортного проживання.

Власники наголошують, що не стягуватимуть оплату ні за проживання, ні за комунальні витрати. Натомість просять лише періодично допомагати літній жінці з нескладними домашніми справами.

Ще одна пропозиція доступна у селі Вільне Самарівського району. Там можна оселитися в окремій кімнаті трикімнатного будинку, який забезпечений газопостачанням, водою, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Майбутнього мешканця просять за можливості підтримувати родичку господарів у повсякденних побутових питаннях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують і в Дніпрі. Там доступна окрема кімната у приватному будинку з базовими зручностями та можливістю харчування. Єдина умова — за попередньою домовленістю допомагати по господарству.

Фахівці радять перед заселенням уважно уточнювати всі умови, зокрема тривалість проживання, наявність необхідних побутових вигод і можливі додаткові вимоги. Оскільки перелік пропозицій регулярно оновлюється, звертатися до власників рекомендують якомога швидше.

Джерело: Допомагай

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