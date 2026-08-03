Модернізація Київстару у Запорізькій області з серпня стане частиною масштабного переходу на сучасні стандарти телекомунікацій

Київстар у Запорізькій області переходить ть до нового етапу модернізації мобільної мережі з серпня, пише Politeka.net.

Уже з 4 серпня 2026 року оператор почне поступово відключати 3G у низці населених пунктів, спрямовуючи вивільнені частоти на розвиток 4G.

Відповідну інформацію компанія оприлюднила на своєму офіційному сайті. Оновлення охопить Запоріжжя, а також Василівський, Запорізький і Пологівський райони. Очікується, що це дозволить підвищити швидкість передачі даних, покращити стабільність інтернет-з'єднання та якість мобільного зв'язку.

Модернізація Київстару у Запорізькій області з серпня стане частиною масштабного переходу на сучасні стандарти телекомунікацій. У компанії зазначають, що відмова від технології третього покоління відповідає міжнародній практиці, адже провідні оператори світу вже давно перерозподіляють частотний ресурс на користь 4G.

Абонентам рекомендують заздалегідь перевірити, чи підтримують їхній смартфон і SIM-картка мережу четвертого покоління. Якщо використовується застаріла картка, її можна безкоштовно замінити на USIM у фірмовому магазині. При цьому номер телефону, тарифний план і всі підключені послуги залишаться без змін.

Окрему увагу варто приділити налаштуванням мобільного пристрою. Для стабільної роботи зв'язку фахівці радять активувати автоматичний вибір мережі, а також увімкнути VoLTE, якщо така функція підтримується, щоб забезпечити кращу якість голосових дзвінків.

Детальну інформацію про населені пункти, де відбудуться зміни, та інструкції для абонентів можна знайти на офіційному сайті оператора.

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