Доплаты для пенсионеров в Запорожье могут начислить ежемесячно в размере 1038 гривен, однако не все могут получить выплаты, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что такая доплата для пенсионеров в Запорожье назначается не автоматически и доступна только отдельным категориям граждан. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 1038 гривен.

Право на эту выплату имеют пожилые люди, проживающие самостоятельно и не имеющие трудоспособных родственников, обязанных их содержать. При этом не имеет значения, где находятся такие родственники — в Украине или за ее пределами.

Еще одним обязательным условием является подтвержденная потребность в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья. Для этого пенсионеру необходимо обратиться к семейному врачу, который производит первичный осмотр и, при наличии оснований, направляет на прохождение врачебно-консультативной комиссии. Именно эта комиссия принимает окончательное решение и выдает справку, подтверждающую необходимость ухода.

Обычно такую ​​помощь назначают людям с серьезными хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью, которые не способны самостоятельно обслуживать себя в повседневной жизни.

Размер этой доплаты определяется на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Он составляет 40% этого показателя. В 2026 году прожиточный минимум равняется 2595 гривен, соответственно сумма ежемесячной надбавки составляет 1038 гривен.

Чтобы оформить выплату, после получения медицинского заключения необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. В нее следует добавить паспорт, идентификационный код и справку врачебно-консультативной комиссии. Именно этот документ основан для назначения доплаты, без него выплата не начисляется.

Последние новости Украины:

