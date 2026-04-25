Подорожание проезда в Ивано-Франковске задело коммунальный транспорт уже с 16 апреля, когда стоимость поездки в городских автобусах и троллейбусах изменилась до 25 грн при оплате наличными, сообщает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет горсовета 8 апреля после предыдущего временного периода, когда действовал более низкий уровень оплаты. Во власти объясняют, что пересмотр стал постоянным из-за экономических факторов.

В новой системе оплаты действует несколько уровней. За банковскую карту пассажир платит 20 грн, за транспортную карту «Галка» — 15 грн, для студентов с соответствующим носителем — 12 грн. Пластиковая карта также подорожала до 55 грн и действует несколько лет.

В частных маршрутках установлен единый уровень - 20 грн. Такая сумма уже действует с середины марта и изменения для этого сегмента не предусмотрены.

Отдельно введены месячные абонементы. Проездной на 30 дней стоит 750 грн, студенческий вариант – 600 грн. По подсчетам, это выгодно пассажирам с регулярными поездками.

Социальная система льгот сохранена. В коммунальном транспорте часть категорий продолжает пользоваться бесплатным проездом при валидации карты. В маршрутках действуют отдельные правила и временные ограничения по льготным поездкам.

Контроль за учетом усиливают через валидаторы. Они уже установлены не на всех маршрутах, но процесс расширения продолжается. В горсовете объясняют это необходимостью фиксации компенсаций перевозчикам.

Среди причин перемен называют резкий рост стоимости горючего. Дизель в регионе превышает 90 грн. за литр, бензин также демонстрирует повышение. Дополнительно влияют затраты на ремонт, зарплаты и нехватку персонала.

На уровне области аналогичные решения уже приняли другие города, формирующие общую тенденцию пересмотра тарифной политики в транспортной сфере.

Параллельно коммунальное предприятие сталкивается с кадровым дефицитом и трудностями в проведении крупных закупок горючего из-за отсутствия участников торгов.

В результате подорожание проезда в Ивано-Франковске становится частью более широких изменений в городской мобильности, которые одновременно затрагивают финансы перевозчиков и условия для пассажиров.

