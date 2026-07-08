Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковске коснется потребителей уже с 9 июля, передает издание Politeka.

Исполнительный комитет городского совета утвердил новую стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода для КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром».

Для населения общий тариф на обе услуги составит 65,5 гривны за кубометр по НДС. Сейчас жители платят 28,2 гривны , поэтому сумма в платежках фактически вырастет более чем вдвое. В то же время, абонентская плата для жителей многоквартирных домов остается без изменений — 24,67 гривны .

Для компаний установили отдельные расценки. Водоснабжение будет стоить 11,64 гривны за кубометр без НДС, а водоотвод — 6,74 гривны .

В коммунальном предприятии пояснили, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковске стало необходимым из-за существенного роста производственных затрат. По информации предприятия, действующие расценки, действовавшие с 2022 года, покрывали всего около 70% фактической себестоимости.

По итогам первого квартала 2026 года недополученные доходы достигли примерно 51,5 миллиона гривен . В то же время затраты на электроэнергию увеличились на 24% , горюче-смазочные материалы — на 42% , а фонд оплаты труда вместе с единым социальным вкладом вырос на 22% .

В городском совете отмечают, что пересмотр стоимости должен обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения, а новые цены начнут действовать с 9 июля.

Жителям рекомендуют учесть новые расценки при планировании ежемесячных расходов на коммунальные услуги.

Источник: pravdatutnews

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