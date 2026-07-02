Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске стал вынужденным шагом по сохранению стабильной работы сети.

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске начал действовать с 1 июля из-за сокращения количества автобусов и троллейбусов по городским маршрутам, передает Politeka.

Об изменениях сообщили в КП "Электроавтотранс". На предприятии объяснили, что решение связано с нехваткой водителей и работников, которая возникла, в частности, в результате мобилизационных процессов.

Согласно обновленным данным, выпуск автобусов сократили на 15%, а троллейбусов – на 12%. Поэтому отдельные направления будут работать по другой схеме.

Маршрут №2 продлили до Северного бульвара. В то же время, №8 временно прекратил работу. Меньше машин будет курсировать на линиях №6 и №7, а для №3, №5 и №9 сократили количество обеденных рейсов.

Изменения затронули также автобусные направления №23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 и 57, где пассажирам следует учитывать большие интервалы между рейсами.

Ознакомиться с обновленным расписанием можно на официальном сайте и в мобильном приложении. Бумажные таблицы на остановках обещают заменить в течение трех дней.

В предприятии отмечают, что новый график движения транспорта в Ивано-Франковске стал вынужденным шагом по сохранению стабильной работы сети. В то же время движение коммунального транспорта по улице Днестровской уже полностью возобновлено.

Повышение цен на Франковщине коснулось также коммунальных услуг.

Соответствующее решение было принято органами местного самоуправления. Изменения касаются тарифов на сбор, транспортировку и последующую утилизацию мусора в пределах общины. Новые цены начнут действовать с первого дня лета и охватят всех потребителей услуги.

Источник: mi100.info

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