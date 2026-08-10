Графіки відключення світла у Полтавській області на 11 та 12 серпня будуть тривати багато годин поспіль.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 11 та 12 серпня триватимуть багато годин поспіль, повідомляє видання Politeka.net.

У Полтавській області на вихідні, на 11 та 12 серпня, заплановані тимчасові графіки відключення світлая. У низці населених пунктів електроенергію відключатимуть на тривалий час — подекуди перерва триватиме до 12 годин поспіль.

11 серпня, планові роботи проводитимуться, зокрема, у селі Старі Санжари. За попереднім графіком електропостачання за окремими адресами буде відсутнє з 08:00 до 17:00. До переліку потрапили вулиці:

пров. Горянський — 1

пров. Лучний — 1, 3

пров. Огородній — 1, 2, 2-А, 3

Старосанжарська — 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 65а, 67, 68, 69, 71

пров. Шевченка — 1, 3, 6, 8, 10

Також 11 серпня з 08:00 до 17:00 години планові роботи триватимуть у селі Клюсівка. Тут до графіка потрапила значна кількість житлових будинків, розташованих на кількох вулицях. Зокрема, електропостачання тимчасово обмежать за такими адресами:

Вільхова — 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Живилівська — 6

Красноармійська — 7

Молодіжна — 1

Центральна — 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70

пров. Шкільний — 7

пров. Ювілейний — 1, 2, 4, 7, 12, 14

У середу, 12 серпня, планові роботи продовжаться в інших населених пунктах громади. Зокрема, у селі Варакути електроенергію тимчасово відключатимуть з 08:00 до 20:00. До графіка увійшли такі адреси:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Ще одним населеним пунктом, де 12 серпня проводитимуть планові роботи, стане село Демидівка. Тут електропостачання за окремими адресами також обмежать з 08:00 до 20:00. До переліку потрапили:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Української Перемоги — 29.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

Джерело: Омельницька громада

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