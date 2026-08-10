Українцям розповіли про грошову допомогу для пенсіонерів в Полтавській області.

У 2026 році окремі категорії пенсіонерів матимуть право на разову грошову допомогу в Полтавській області, приурочену до Дня Незалежності України, пише Politeka.net.

При цьому деяким одержувачам не доведеться додатково звертатися до державних органів. Якщо необхідні дані вже є в інформаційних системах, кошти призначатимуть автоматично.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, автоматичний механізм передбачений для громадян, які вже перебувають на відповідному обліку та отримують державні виплати або пільги.

Зокрема, додаткові кошти автоматично мають нарахувати людям, які:

отримують пенсію або довічне грошове утримання;

мають призначену житлову субсидію;

користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг;

не проходять військову службу.

Тобто пенсіонерам та іншим одержувачам, які відповідають встановленим умовам, не потрібно повторно подавати документи лише для того, щоб підтвердити своє право на виплату.

Від чого залежить розмір допомоги

Розмір разової грошової допомоги в Полтавській області у 2026 році не є однаковим для всіх отримувачів. Сума залежить від категорії громадянина та визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №602 від 13 травня 2026 року.

Таким чином, сам факт отримання пенсії ще не означає, що всі пенсіонери отримають однакову суму. Розмір допомоги визначається з урахуванням статусу та категорії, до якої належить одержувач.

Кому доведеться звертатися до Пенсійного фонду

Автоматичний порядок передбачений не для всіх громадян. Деяким людям, які мають законне право на разову допомогу, необхідно самостійно подати заяву.

Це стосується тих, хто одночасно:

не отримує пенсію;

не має житлової субсидії або пільг на оплату комунальних послуг;

не проходить військову службу.

Для таких громадян право на виплату не зникає, однак без відповідного звернення кошти автоматично нараховані не будуть.

Як подати заяву

Звернутися за призначенням виплати можна кількома способами. Заявник має можливість особисто подати документи до сервісного центру Пенсійного фонду України або через центр надання адміністративних послуг.

Також документи можна надіслати поштою до відповідного органу ПФУ або скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду. Для подання заяви онлайн необхідний кваліфікований електронний підпис.

Перед зверненням варто перевірити, чи всі необхідні документи є в наявності. Зокрема, до заяви потрібно додати копію паспорта та документа, який підтверджує право людини на відповідну виплату.

Крім того, заявнику необхідно зазначити банківські реквізити для перерахування коштів, реєстраційний номер облікової картки платника податків — за наявності — та інші відомості, передбачені для оформлення допомоги.

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