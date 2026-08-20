Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступна жителям Харькова и Изюма.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусматривает не только продуктовые наборы или выплаты, но и поддержку владельцев поврежденного из-за войны жилья, пишет Politeka.net.

Благотворительная организация «Каритас» реализует проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине». Его участники могут получить помощь для восстановления домов и квартир, которые получили частичные повреждения, но остались пригодными для проживания.

Программа включает небольшие и средние ремонтные работы. В частности, речь идет о замене окон и дверей, восстановлении крыши, стен, потолка, а также других конструктивных элементов, поврежденных в результате боевых действий.

Обратиться за поддержкой могут владельцы недвижимости, имеющей легкие или средние разрушения. При этом несущие конструкции не должны быть серьезно повреждены, а помещение должно оставаться безопасным для обитания.

Участникам доступны два варианта помощи. В одном случае заявитель получает средства для самостоятельного проведения необходимых работ. В остальном – ремонт выполняет привлеченный подрядчик.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступна жителям Харькова и Изюма, которые относятся к уязвимым категориям.

Среди потенциальных получателей — люди с инвалидностью, граждане с тяжелыми заболеваниями, лица от 60 лет, одинокие родители или опекуны, многодетные семьи, беременные женщины и матери детей в возрасте до трех лет.

Для оформления заявки нужно подготовить документ, удостоверяющий личность, ИНН и подтверждение принадлежности к соответствующей категории.

Также потребуется документ о праве собственности на недвижимость. Отдельно заявитель должен подтвердить потерю дохода или средний заработок на одного члена семьи менее 6318 гривен.

Для этого принимают справки о доходах за последние шесть месяцев, документы ОК-5 или ОК-7, информацию Пенсионного фонда или подтверждение доходов ФЛП.

Обязательным документом есть акт обследования поврежденного дома или квартиры, оформленный в соответствии с требованиями украинского законодательства.

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