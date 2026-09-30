Начало отопительного сезона 2026 года в Николаевской области будет зависеть от погоды, ведь единой даты старта для регионов Украины нет. Теплоснабжение города и области обеспечивают два предприятия, а коммунальщики уже готовят сети к холодам.

Подготовку Николаева к зимнему сезону оценивают не хуже, чем в прошлом году — теплоснабжение в городе обеспечивают два предприятия: ЧАО «Николаевская ТЭЦ» и ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которое обслуживает около 60% абонентов Николаева.

По словам первого заместителя городского головы Николаева Виталия Лукова, подготовка города к зиме в 2026 году не хуже прошлогодней. Благодаря поддержке международных партнеров удалось обновить большое количество теплосетей и установить десятки индивидуальных тепловых пунктов с дополнительными аккумуляторами на случай блэкаутов.

Социальные учреждения Николаева имеют резервные источники питания на случай массовых отключений — в частности солнечные панели. Это позволит школам, детсадам и больницам удерживать тепло даже при перебоях с электроснабжением.

Начало отопительного сезона 2026 в Николаевской области не имеет фиксированной даты — все зависит от погоды. Окончательное решение принимают органы местного самоуправления, ориентируясь на постановление Кабмина №830.

Согласно документу, отопительный период должен начаться не позднее чем после трех суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Та же граница действует и при завершении сезона: тепло отключают, когда температура в течение трех суток превышает +8 °C.

Перед стартом сезона коммунальщики проводят гидравлические испытания сетей, ремонтируют котельные и ликвидируют порывы на магистралях. Специалисты проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы.

Что советуют жителям

Пока идет подготовка к пуску тепла, жителям советуют проверить состояние внутридомовых сетей и батарей в собственных квартирах. Если после запуска отопления трубы остались холодными или появилась протечка, стоит обращаться к управителю дома или на горячую линию своего теплопоставщика.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона 2026 года в Николаеве: коммунальщики сообщили, когда заработает отопление в городе.

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