Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут достигать 40% прожиточного минимума — в Пенсионном фонде объяснили, кому назначают надбавку за особые заслуги перед Украиной и куда обращаться.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области бывают нескольких видов, и одна из самых весомых — надбавка за особые заслуги перед Украиной. Она назначается не всем, а только тем, кто имеет на это прямое право, закреплённое законом.

Размер такой надбавки зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Как объясняют в Пенсионном фонде, пенсия за особые заслуги устанавливается в виде надбавки к размеру пенсии — от 23% до 40% этого минимума, в зависимости от категории.

Кто может претендовать на надбавку за особые заслуги

Право на такой вид доплаты имеют Герои Украины; ветераны войны, которые после провозглашения независимости Украины награждены орденом за личное мужество (личный вклад); лица, награждённые почётным званием Украины «народный» после 24 августа 1991 года; матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей до шестилетнего возраста; космонавты; выдающиеся спортсмены — победители Олимпийских и Паралимпийских игр, победители Всемирных игр и тому подобное.

Отдельно эту доплату могут получить и члены семьи умершего кормильца, которые имели право на пенсию за особые заслуги. Если такое лицо было признано при жизни имеющим право на надбавку — его родственники сохраняют это право в соответствии с законом.

Сколько платят и при каких условиях

Конкретный процент надбавки привязан к прожиточному минимуму. Для семьи умершего пенсионера действуют повышенные размеры: один нетрудоспособный получает 70% надбавки к пенсии кормильца, двое и более — 90%.

Важный нюанс: заявление о назначении надбавки следует подавать вовремя. Если обратиться позже чем через 12 месяцев со дня приобретения права, выплату могут установить только за последние 12 месяцев перед обращением, а не с момента возникновения права.

Как оформить надбавку за особые заслуги

Для назначения нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области или подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. К заявлению прилагают документы, подтверждающие право на надбавку: удостоверение о награде, звании или другие документы в зависимости от категории.

Пенсия за особые заслуги назначается со дня обращения, если право на неё возникло не позднее чем за 12 месяцев до этого. Поэтому специалисты советуют не затягивать с оформлением, чтобы не потерять часть выплаты.

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