Подорожание продуктов в Харькове продолжается: всего за один месяц яйца и крупы заметно прибавили в цене, и сильнее всего подорожала базовая составляющая ежедневной корзины.

Подорожание продуктов в Харьковской области за месяц стало особенно ощутимым — быстрее всего дорожают яйца, которые за один месяц прибавили более 40% к средней стоимости. Реальные цифры с портала «Минфин» подтверждают: базовая продуктовая корзина дорожает заметно быстрее официальной инфляции.

Заметнее всего взлетели в цене куриные яйца. По данным сервиса отслеживания цен «Минфин», среднемесячная стоимость яиц «Квочка» марки С1 (10 штук) ещё в августе 2026 года составляла 57,12 гривны. На 29 сентября тот же лоток в сети Auchan продают по 84,30 грн, а в Novus — по 78,99 грн; средняя цена по магазинам достигла 82,65 грн.

Ещё сильнее подорожал бренд «Ясенсвит». Десяток яиц С1 того же производителя в сентябре в Novus стоит 79,99 грн, а в Megamarket — уже 88,50 грн (средняя — 84,25 грн против 59,49 грн в августе). Упаковка из 18 яиц «Ясенсвит» С1 обойдётся примерно в 134 гривен — в августе этот же набор стоил 106,95 грн.

Гречка и другие крупы

Не отстаёт и гречка. Килограмм этой крупы в Meta, Novus и Auchan на конец сентября держится на уровне 74,90–74,99 грн, однако в Megamarket цена достигает 99 грн за кг. Средняя цена составляет 80,95 грн против среднемесячного уровня 74,63 грн в августе — то есть гречка прибавила около 8% за месяц.

Тренд не локальный, а охватывает весь регион: сервис фиксирует в Харьковском области устойчивый рост цен по всему базовому потреблению — от мясных изделий до бакалеи. Рост стоимости масла, сахара и муки также отражается на итоговом чеке в супермаркетах города.

Что делать покупателю

Чтобы удержать бюджет, стоит сравнивать цены в разных сетях вместо одной: например, разброс на яйцах только между Novus и Megamarket достигает почти 9 гривень на одном и том же товаре (79,99 против 88,50 грн за десяток «Ясенсвит»). Точные текущие цены можно сверять ежедневно на портале «Минфин», где показатели обновляются несколько раз в день.

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