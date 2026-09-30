Денежная помощь в Черниговской области — жителям объяснили, куда именно обращаться за разовой выплатой "Зимняя поддержка": в Пенсионный фонд или в территориальную громаду.

Денежная помощь в Черниговской области становится доступнее — Пенсионный фонд Украины объяснил, куда именно жителям подавать заявление на разовую выплату "Зимняя поддержка". Вопрос оказался не таким простым, как кажется: части людей нужно идти в ПФУ, а части — в территориальную громаду.

После принятия постановления Кабинета Министров Украины № 1084 от 3 сентября 2026 года категории получателей этой помощи разделили. Для жителей Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, которые фактически проживают в территориальных громадах, заявление следует подавать именно в громаду, а не в Пенсионный фонд.

Кто выплачивает "Зимнюю поддержку"

В ПФУ пояснили: разовую денежную помощь предоставляют двумя путями. Через сервисные центры Пенсионного фонда Украины ее оформляют те, кто относится к категориям, которые ПФУ обслуживает напрямую, — в частности пенсионеры и отдельные льготные категории, определенные постановлением правительства.

В то же время через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), уполномоченных должностных лиц сельских, поселковых или городских советов выплату оформляют для тех, кто не находится на учете в ПФУ, — в частности для семей с детьми и других категорий, которые получают помощь через органы соцзащиты.

Куда обращаться жителям Черниговщины

Черниговская область прямо названа в перечне регионов, где "Зимнюю поддержку" людям, фактически проживающим в громадах, выплачивают территориальные громады. То есть если человек не является пенсионером и не получает выплаты через ПФУ, его заявление будут принимать в ЦПАУ или у уполномоченного должностного лица совета по месту жительства.

В то же время ПФУ подчеркивает: для определения права на выплату важно, чтобы человек относился к соответствующей категории получателей. Именно от этого зависит, в какое учреждение нести заявление.

Как узнать, куда именно обращаться

Чтобы не ошибиться, в Пенсионном фонде советуют свериться с перечнями получателей, которые утверждены отдельными документами, опубликованными на официальном сайте фонда. В них поименно расписано, какие категории населения обслуживает ПФУ, а какие — территориальные громады.

За консультацией можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины по бесплатному номеру 0 800 503 753 или на правительственную горячую линию 1545.

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