Начало отопительного сезона 2026 в Днепропетровской области приближается — регион уже почти на 90% технически готов к его старту. Как сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, коммунальщики ремонтировали и заменяли котлы, реконструировали теплосети и устанавливали резервное питание.

Начало отопительного сезона в Днепропетровской области уже на пороге — регион почти на 90% технически готов к запуску тепла, и коммунальщики завершают последние приготовления.

О готовности региона к зиме сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, подготовку к отопительному сезону здесь начали еще в феврале, ведь зима ожидается непростой.

Что успели сделать коммунальщики

Во время подготовки в области заменили и реконструировали почти 1,5 тысячи километров теплосетей. Капитально отремонтировали 19 котлов, еще 6 установили новых. К запуску уже готова почти тысяча котельных.

Отдельный акцент сделали на защите объектов энергетики и водоснабжения: на них устанавливают резервное питание, блочные модульные котельные (БМК) и когенерационные установки.

Сколько новых мощностей добавили

За 8 месяцев в области ввели более 120 МВт дополнительных мощностей альтернативной генерации. Это снижает зависимость от централизованной подачи тепла и электроэнергии.

Чего ждать жителям области

Начало отопительного сезона 2026 в Днепропетровской области будет происходить постепенно: точную дату запуска тепла в каждой громаде определят отдельным распоряжением в зависимости от погоды. Задача, которую поставили руководителям на местах, — обеспечить стабильное прохождение сезона, чтобы люди в любых условиях оставались с теплом, светом и водой.

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