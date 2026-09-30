Денежная помощь в Николаевской области для вынужденных переселенцев: единовременная выплата 19 400 гривен на отопительный сезон 2026–2027 доступна тем, кто получает помощь на проживание.

Денежная помощь в Николаевской области на отопительный сезон уже доступна для переселенцев — вынужденные переселенцы могут получить единовременную выплату 19 400 гривен на зимний период 2026–2027 годов. Право на деньги имеют те ВПЛ, которые на момент обращения получают помощь на проживание.

О деталях программы «Зимняя поддержка» сообщили в Министерстве социальной политики. Речь идет о том, что программа действует в восьми областях, среди которых — Николаевская. Кроме нее, выплаты доступны в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Какие условия получения денег

Обязательным условием является фактическое проживание домохозяйства в громаде, которая внесена в специальный правительственный перечень — то есть на территории в пределах 0–50 километров от линии фронта или границы. Конкретный перечень громад правительство определило отдельно, поэтому советуем проверить, входит ли ваша громада в него.

Важный момент: для каждого домохозяйства сумма выплаты является постоянной и не зависит от количества его членов. То есть 19 400 гривен получит домохозяйство в целом, а не отдельно каждый его член.

Кто может подать заявление

Обратиться вместо получателя может законный представитель — в частности опекун, попечитель, усыновитель или другое лицо, которое имеет соответствующие полномочия по закону. Это удобно для семей, где получатель помощи не может лично прийти в учреждение.

Как оформить выплату

Заявление подают офлайн. В зависимости от громады это можно сделать в ЦНАПе или в соответствующем органе местного самоуправления. Как поясняет адвокат ОО «Десятое апреля» Надежда Битова, перечень необходимых документов небольшой.

В частности, понадобятся паспорт и идентификационный код, а также документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей уязвимой категории — если это необходимо в вашем случае. Провести выплаты правительство обещает до 30 октября 2026 года.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Николаеве: кто и как может получить до 12 300 гривен.