Подорожание продуктов в Сумской области продолжается: в сентябре средние цены на базовые товары снова пошли вверх. Заметнее всего подорожали сахар и рис — по сравнению с августом их стоимость выросла сразу на несколько гривен за килограмм.

Подорожание продуктов в Сумской области не останавливается: мониторинг цен Минфина по состоянию на 29 сентября показывает, что большинство базовых товаров в магазинах стоит уже дороже, чем в августе.

Самое ощутимое повышение зафиксировали на сахаре. По данным портала Минфин, килограмм кристаллического сахара в Novus стоит 34,99 грн, в Auchan и Metro — 34,90 грн, а в Megamarket — уже 38,50 грн. Средняя цена теперь составляет 35,82 грн, тогда как в августе она держалась на уровне 30,22 грн.

Как изменились цены на масло и муку

Подсолнечное масло также прибавило в цене. Рафинированное масло «Олейна» объёмом 850 мл в Auchan продаётся по 101,50 грн, в Novus — 99,99 грн, а в Megamarket достигло 112,50 грн. В среднем теперь 104,66 грн против 100,68 грн в августе. Аналогичное масло «Щедрый Дар» стоит 92,90–99,00 грн.

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Пшеничная мука «Хуторок» подорожала менее заметно: пачка 1 кг в Novus стоит 34,93 грн, в Megamarket — 38,50 грн, а средняя цена составляет 36,72 грн (в августе было 35,88 грн). Двухкилограммовая упаковка продаётся в среднем по 72,64 грн.

Рекордсмен месяца — рис

Самый большой скачок среди всех продуктов показал рис. Длинный рис 1 кг в Metro стоит 54,50 грн, в Megamarket — 68,50 грн, а в Novus цена достигла 79,99 грн. Средняя стоимость выросла до 67,66 грн против 59,74 грн в августе — то есть почти на 8 гривен за килограмм.

Круглый рис теперь продаётся в среднем по 55,77 грн, а длинный пропаренный — по 61,37 грн. В августе эти показатели составляли 54,71 грн и 53,13 грн соответственно.

Где покупать дешевле

Разница между магазинами на одни и те же товары порой достигает трети стоимости. Самые выгодные предложения на сахар и муку зафиксированы в сетях Novus и Auchan, а вот рис дешевле всего в Metro. Стоит сверять цены перед покупкой, ведь только на длинном рисе разница между самым дешёвым и самым дорогим вариантом превышает 25 гривен.

Ранее Politeka сообщала, сколько теперь стоят базовые товары в Сумской области.