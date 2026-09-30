Доплаты для пенсионеров в Одесской области могут стать существеннее для многодетных матерей. В Пенсионном фонде объяснили, какую надбавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной можно получить и каков её размер в зависимости от количества воспитанных детей.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области регулируются Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Одной из категорий, имеющих право на такую надбавку, являются женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, — об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда.

Надбавка за особые заслуги перед Украиной для многодетных матерей устанавливается к пенсии, на которую женщина уже имеет право. Она назначается с даты обращения в органы Пенсионного фонда Украины при наличии подтверждающих документов, а выплачивается вместе с пенсией.

Размер надбавки зависит от того, сколько именно детей родила и воспитала женщина. За пятерых детей положено 35% прожиточного минимума, за шестерых — 36%, за семерых — 37%, за восьмерых — 38%, за девятерых — 39%, а за десятерых и более детей — 40% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Важная деталь: размер надбавки не фиксирован раз и навсегда. Его пересчитывают каждый раз, когда правительство меняет прожиточный минимум, — и обновлённая сумма отражается в соответствующих решениях органов Пенсионного фонда.

Кто ещё может получить надбавку

Если женщина, которой была установлена надбавка за особые заслуги, умирает, право на неё могут получить нетрудоспособные члены её семьи. При наличии одного нетрудоспособного члена семьи положено 70% причитающейся надбавки, а за двоих и более — 90%.

Как оформить выплату

Чтобы получить надбавку, многодетная мать должна обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства. К документам нужно приложить подтверждение о рождении и воспитании детей. Рассмотрение обращения происходит в порядке, установленном законодательством.

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