Подорожание продуктов в Житомире продолжается — за сентябрь цены на вареную колбасу и гречку в супермаркетах заметно выросли, говорится в мониторинге цен.

Подорожание продуктов в Житомирской области не останавливается — по данным портала Минфин, в сентябре базовые товары в супермаркетах Житомира снова выросли в цене, причем заметнее всего подорожали мясные изделия и крупы.

Портал minfin.com.ua, который отслеживает цены на продукты по сетям Metro, Auchan, Novus и Megamarket, зафиксировал новые ценники по состоянию на 29 сентября. Изменения касаются товаров, которые житомиряне покупают едва ли не каждую неделю.

Сколько теперь стоит вареная колбаса

Больше всего за месяц подорожала вареная колбаса. Килограмм колбасы «Алан докторская» сейчас в среднем стоит 529,48 грн — тогда как еще в августе этот показатель составлял 482,63 грн. То есть за неполный месяц цена выросла почти на 47 гривен за килограмм.

Разброс цен в сетях заметный: в Auchan эта же колбаса продается по 456,90 грн/кг, в Novus — по 529 грн/кг, а в Megamarket и Metro ценник достигает 547 и 585 грн/кг соответственно.

Собственная марка «Ашан докторская» дешевле — 399,90 грн за килограмм (в августе было 381,05 грн), а «Ашан молочная» стоит 389,90 грн/кг против 385,65 грн месяцем ранее. Полкилограммовая упаковка «Алан молочная» (400 г) сейчас в среднем 192,98 грн.

Гречка прибавила более 6 гривен

Подорожала и гречка. Средняя цена килограмма крупы на 29 сентября составляет 80,95 грн, тогда как среднемесячная цена в августе была 74,63 грн. В Metro, Auchan и Novus гречку продают почти одинаково — около 74,90–74,99 грн/кг, а вот в Megamarket ценник самый высокий: 99 грн за килограмм.

Что учесть при покупках

Разница между самой дешевой и самой дорогой позицией по одному и тому же товару достигает более 120 гривен за килограмм колбасы. Поэтому эксперты советуют сравнивать цены в нескольких сетях и учитывать акционные предложения, которые регулярно обновляются в приложениях супермаркетов.

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