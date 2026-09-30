Доплаты для пенсионеров в Николаевской области начисляют не всем — в Пенсионном фонде объяснили, какие категории могут получить надбавку в размере 50% прожиточного минимума и при каких условиях.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области касаются не всех получателей выплат — право на надбавку имеют лишь неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины.

Надбавка назначается к пенсии тем, кто получает выплату по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (№ 2262-XII). Ключевое условие — на содержании пенсионера должны находиться нетрудоспособные члены семьи, и именно на них начисляется доплата.

Кто считается нетрудоспособным членом семьи

Согласно ст. 30 закона, к нетрудоспособным членам семьи относятся: дети до 18 лет; дети, обучающиеся по дневной форме, до завершения учебы, но не дольше чем до 23 лет; лицо, которое ухаживает за детьми умершего кормильца до достижения ими 8 лет; родители, если они утратили трудоспособность или достигли пенсионного возраста.

Размер надбавки установлен в объеме 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на содержании. Если нетрудоспособных в семье несколько, надбавка начисляется отдельно на каждого.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области: условия и ограничения

Важно: надбавка назначается только тем пенсионерам, которые не работают. Она не распространяется на лиц, получающих любой трудовой доход. Также надбавку не начислят, если нетрудоспособный член семьи сам получает собственную пенсию.

Какие документы нужны для оформления

Для назначения надбавки в Пенсионный фонд подают паспорт и идентификационный код, а также документы, подтверждающие родственные связи с нетрудоспособными членами семьи: свидетельство о рождении, о браке, решение суда о содержании. Для членов семьи, которые учатся, — справка из учебного заведения о дневной форме.

Документы принимают в сервисных центрах ПФУ, а обратиться можно и через портал электронных услуг. Размер доплаты пересматривается каждый раз, когда меняется прожиточный минимум, — тогда сумму автоматически пересчитывают.

Ранее Politeka сообщала, кто в Николаевской области получит 570 гривен доплаты.