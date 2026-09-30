Доплаты для пенсионеров в Черниговской области начисляются автоматически вместе с пенсией — подавать какие-либо заявления или документы не нужно. В Пенсионном фонде Украины напомнили, кому добавляют деньги за возраст и какой размер надбавки предусмотрен.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области начисляются автоматически вместе с пенсией — подавать какие-либо заявления или дополнительные документы не нужно. В Пенсионном фонде Украины напомнили, кому добавляют деньги за возраст и какой размер надбавки предусмотрен.

Возрастную надбавку к пенсии назначают тем, кто достиг 70 лет. Ее размер зависит исключительно от возраста получателя, а не от стажа или заработка. Максимальная сумма, которую могут получать пенсионеры Черниговщины, достигает 570 гривен в месяц.

Размер доплаты установлен так: людям в возрасте 70–74 года начисляют 300 гривен, после 75 лет и до 79 — 456 гривен, а тем, кому исполнилось 80 и больше, — 570 гривен. Одно из условий назначения — пенсия не должна превышать 10 340,35 гривны.

Отдельный момент касается перехода на новый возрастной уровень. Когда пенсионеру исполняется 75 лет, к ранее назначенным 300 гривнам добавляют еще 156 гривен, чтобы вместе вышло 456. А после 80 лет к надбавке в 456 гривен добавляют еще 114 гривен.

Начисление стартует со дня достижения соответствующего возраста. Если день рождения приходится на 1 число, доплату получают сразу полным размером за этот месяц. Если же человек родился, например, 20 числа, то за первый месяц начислят лишь за 10 дней, а со следующего — уже в полном объеме.

Подробные разъяснения о возрастной надбавке опубликованы на официальном портале Пенсионного фонда Украины — там описано, как происходит доначисление разницы между возрастными уровнями.

Как проверить свою надбавку

Узнать, начислили ли возрастную доплату, можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд». За консультацией жители Черниговской области могут обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства или позвонить в контакт-центр по номеру 0800 503 753.

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