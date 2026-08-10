Появилось предупреждение о плановых графиках отключения света в Кировоградской области на 11 и 12 августа, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 11 и 12 августа будут проходить в разное время в зависимости от населенного пункта и участка сети. Кое-где работы будут продолжаться в течение девяти-десяти часов, поэтому жильцам домов, попавших в перечень, следует заранее позаботиться о заряженных телефонах, павербанках и других необходимых устройствах.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», 11 августа с 09:00–17:00 часов будут выключать электричество в селе Цвитне по следующим адресам:

Черкаська — 11, 12, 15, 18, 20, 4, 42, 6, 8

Дружбы — 1, 12, 15, 16, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9

Березовського — 47

Шкильна — 1, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 9, 95

Ярова — 10, 11, 14, 18, 19, 20, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9

Молодижна — 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 4, 40, 43, 44, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9

Партызанив Украины — 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 33, 37, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 7, 8, 9

Мыру — 1, 13, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 5, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 77, 78, 8, 81, 84

С. Нежывого — 1, 12, 13, 16, 2, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 53, 55, 56, 57, 6, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 70, 73, 75, 77, 79, 8, 85, 9, 9А

В селе Ружичеве плановые работы начнутся в 09:00 и должны завершиться в 17:00. Отключения охватят значительное количество домов на нескольких улицах:

Набережна — 1, 10, 11, 2, 22, 4

Лисова — 10, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 40, 6, 7, 9

На следующий день, 12 августа, плановые работы продолжатся. Энергетики будут работать в нескольких населенных пунктах, а продолжительность ограничений будет зависеть от конкретного участка сети. Обеспечивают село Биркы с 09:00–17:00 часов на улицах:

Набережна — 10, 11, 12, 16, 2

Пидлисна — 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 2, 21, 22, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 3А, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 68А, 70А, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Калыновый — 1, 11, 2, 3, 5, 7

Мыколаивська — 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 28, 3, 30, 34, 35, 36, 37, 3А, 3Б, 4, 45, 46, 47, 4А, 4В, 50, 51, 6, 7, 7Б, 8, 8А

Центральна — 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39Б, 4, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 5, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 70, 71, 73, 8, 89, 9

Леси Украинкы — 1, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 12, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 14, 15, 16, 19, 1А, 2, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 6, 61, 63, 64, 65, 71, 76, 77, 78, 7А, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 93, 96, 98, 99

Тараса Шевченка — 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 9

Также будут выключать электричество в населенном пункте Ивангород. Обесточение продлится с 09:00–17:00 по адресам:

Тараса Шевченка — 13, 192, 198, 198А, 2, 202, 206, 210, 214, 216, 218, 220, 222

пров. Тараса Шевченка — 3, 5

Маслова — 11, 14, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9.

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