Пенсия в Полтавской области для неработающих людей с инвалидностью II и III группы в отдельных случаях может назначаться не по стандартному проценту, а по размеру выплаты по возрасту, пишет Politeka.net.

Обычно размер выплаты зависит от установленной группы. Для I группы предусмотрено 100% пенсии по возрасту, для II – 90%, а для III – только 50%.

Однако закон предусматривает исключения. При наличии необходимого страхового стажа неработающие получатели могут получать гораздо большую сумму.

Информацию об этом предоставляет Правительственный портал .

Кто со II группой может получать 100%

Для неработающего лица с II группой инвалидности предусмотрена возможность выбрать расчет по возрасту. Решающими факторами являются возраст, когда впервые установили инвалидность и продолжительность страхового стажа.

Требования изменяются в зависимости от возраста. Если инвалидность установили до 46 лет включительно, женщине необходимо не менее 20 лет стажа, мужчине - 25 лет.

Для лиц, которым статус установили до 48 лет, требуется соответственно 21 и 26 лет.

К 50-летнему возрасту планка составляет 22 года для женщин и 27 для мужчин. Если инвалидность была установлена ​​до 53 лет, необходимо 23 и 28 лет соответственно.

Для возрастного предела до 56 лет требование возрастает до 24 лет для женщин и 29 для мужчин.

Наибольший стаж требуется тем, кому инвалидность установили до 59 лет: 25 лет женщинам и 30 — мужчинам.

Что меняется после достижения пенсионного возраста

Есть отдельное условие для людей, у которых инвалидность была установлена ​​уже после достижения пенсионного возраста.

Неработающие лица со II группой могут претендовать на выплату по возрасту, если у них есть не менее 30 лет страхового стажа — для женщин или 35 лет — для мужчин.

Аналогичное право предусмотрено для неработающих людей с III группой при наличии необходимого стажа.

Следовательно, пенсия в Полтавской области для таких категорий не обязательно ограничивается половиной стандартной суммы. При соответствии законодательным требованиям расчет может производиться на уровне выплаты по возрасту.

Что делать после увольнения

Если после назначения выплаты человек перестал работать, он может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. В документе следует указать факт увольнения и попросить пересмотреть способ расчета.

Специалисты фонда определяют более выгодный вариант по имеющимся данным.

В то же время, после трудоустройства об этом необходимо сообщить Пенсионному фонду. Несвоевременное информирование может повлечь за собой образование переплаты. Такие средства в дальнейшем могут подлежать возврату.

Право на назначение пенсии по инвалидности в размере выплаты по возрасту определено статьей 33 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Норма распространяется на неработающих лиц с II и III группами при условии выполнения требований по страховому стажу.

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