Пенсия в Харьковской области для неработающих людей со II и III группами инвалидности при определенных условиях может быть назначена в размере выплаты по возрасту, а не по стандартным 90% или 50%, пишет Politeka.net.
Размер выплаты зависит не только от установленной группы. Значения имеют возраст, в котором в первый раз определили инвалидность, а также страховой стаж.
Информацию об этом предоставляет Правительственный портал .
По общему правилу люди с I группой получают 100% пенсии по возрасту. Для II группы предусмотрено 90%, а для III – 50%.
Однако неработающие получатели II группы могут претендовать на полный размер пенсии по возрасту, если выполняют требования по стажу.
Если инвалидность была установлена до 46 лет включительно, женщинам необходимо иметь не менее 20 лет страхового стажа, мужчинам — 25 лет.
Для до 48 лет требование составляет 21 год для женщин и 26 — для мужчин. Если инвалидность определили до 50 лет, нужно соответственно 22 и 27 лет.
Для тех, кому статус установили до 53 лет, необходимо 23 года стажа женщинам и 28 мужчинам. К 56 годам требование возрастает до 24 и 29 лет соответственно.
Самый высокий порог действует для людей, которым инвалидность впервые была установлена до 59 лет. Женщинам нужно иметь 25 лет страхового стажа, мужчинам – 30.
Отдельное условие предусмотрено для случаев, когда инвалидность была установлена уже после достижения пенсионного возраста. Тогда неработающие лица с II группой могут получать выплату по возрастному расчету при наличии не менее 30 лет стажа для женщин и 35 - для мужчин.
Такое право распространяется и на неработающих людей с III группой, если они отвечают требованиям по продолжительности страхового стажа.
Пенсионный фонд при назначении выплаты определяет более выгодный вариант. Если получатель после оформления помощи уволился, он может подать заявление в учреждение и сообщить об изменении статуса.
В то же время, о новом трудоустройстве Пенсионный фонд необходимо проинформировать. Несвоевременное сообщение способно повлечь за собой переплату, которую в дальнейшем придется вернуть.
Право на такой расчет предусмотрено статьей 33 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Норма относится именно к неработающим лицам со II и III группами при наличии необходимого стажа.
Пенсия в Харьковской области для отдельных неработающих людей с инвалидностью может быть выше стандартного размера при условии достаточного страхового стажа.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Харьковской области: как выросли цены.
Также Politeka сообщала, Дефицит овощей в Харьковской области: какие именно трудности возникли.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь свыше 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров может получать выплаты в Харьковской области.