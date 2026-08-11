Пенсия в Харьковской области для отдельных неработающих людей с инвалидностью может быть выше стандартного размера при условии достаточного страхового стажа.

Пенсия в Харьковской области для неработающих людей со II и III группами инвалидности при определенных условиях может быть назначена в размере выплаты по возрасту, а не по стандартным 90% или 50%, пишет Politeka.net.

Размер выплаты зависит не только от установленной группы. Значения имеют возраст, в котором в первый раз определили инвалидность, а также страховой стаж.

Информацию об этом предоставляет Правительственный портал .

По общему правилу люди с I группой получают 100% пенсии по возрасту. Для II группы предусмотрено 90%, а для III – 50%.

Однако неработающие получатели II группы могут претендовать на полный размер пенсии по возрасту, если выполняют требования по стажу.

Если инвалидность была установлена ​​до 46 лет включительно, женщинам необходимо иметь не менее 20 лет страхового стажа, мужчинам — 25 лет.

Для до 48 лет требование составляет 21 год для женщин и 26 — для мужчин. Если инвалидность определили до 50 лет, нужно соответственно 22 и 27 лет.

Для тех, кому статус установили до 53 лет, необходимо 23 года стажа женщинам и 28 мужчинам. К 56 годам требование возрастает до 24 и 29 лет соответственно.

Самый высокий порог действует для людей, которым инвалидность впервые была установлена ​​до 59 лет. Женщинам нужно иметь 25 лет страхового стажа, мужчинам – 30.

Отдельное условие предусмотрено для случаев, когда инвалидность была установлена ​​уже после достижения пенсионного возраста. Тогда неработающие лица с II группой могут получать выплату по возрастному расчету при наличии не менее 30 лет стажа для женщин и 35 - для мужчин.

Такое право распространяется и на неработающих людей с III группой, если они отвечают требованиям по продолжительности страхового стажа.

Пенсионный фонд при назначении выплаты определяет более выгодный вариант. Если получатель после оформления помощи уволился, он может подать заявление в учреждение и сообщить об изменении статуса.

В то же время, о новом трудоустройстве Пенсионный фонд необходимо проинформировать. Несвоевременное сообщение способно повлечь за собой переплату, которую в дальнейшем придется вернуть.

Право на такой расчет предусмотрено статьей 33 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Норма относится именно к неработающим лицам со II и III группами при наличии необходимого стажа.

Пенсия в Харьковской области для отдельных неработающих людей с инвалидностью может быть выше стандартного размера при условии достаточного страхового стажа.

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