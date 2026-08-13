Подорожание продуктов в Черкасской области самое существенное отразилось на живом карпе.

Подорожание продуктов в Черкасской области за последний месяц охватило рыбу, молочную категорию и мясные изделия, пишет Politeka.net.

Больше всего в гривневом выражении добавил живой карп.

По состоянию на 13 августа килограмм карпа стоит 299,50 грн . Актуальное предложение Megamarket имеет именно такой ценник.

В июле среднемесячный показатель составил 274,20 грн . Следовательно, за период от 11 июля средняя стоимость увеличилась на 34,50 грн .

Заметный скачок произошел 24 июля. К этому дню килограмм обходился в 265 грн, после чего показатель поднялся до 299,50 грн. В дальнейшем он оставался неизменным до 11 августа.

Изменился также ценник на маргарин «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5%. За упаковку весом 250 грамм сейчас в среднем просят 45,36 грн .

Самое выгодное предложение 10 августа было у Auchan — 42,60 грн . В Novus товар стоил 42,99 грн., тогда как Megamarket продавал его за 50,50 грн.

Для сравнения, средний июльский уровень составил 42,57 грн . С 11 июля показатель вырос на 6,67 грн .

В течение второй половины июля стоимость маргарина менялась поэтапно. После 38,70 грн в начале периода она 21 июля поднялась до 42,70 грн, а 23 числа – до 45,96 грн. С 28 июля зафиксирован уровень 45,36 грн.

Среди мясных товаров дороже стал бекон «Укрпромснаб». Средняя цена килограмма 11 августа составляет 564,85 грн .

В разных торговых сетях ценники заметно разнятся. У Auchan килограмм стоит 528,60 грн, у Megamarket – 529 грн, у Metro – 577,80 грн, а у Novus – 624 грн.

Среднемесячная стоимость в июле была 551,40 грн . С 11 июля прирост составил 8,33 грн .

К концу периода показатель начал расти быстрее. 9 и 10 августа он составил 564,85 грн., а 11 числа поднялся до 576,93 грн.

Таким образом, подорожание продуктов в Черкасской области существенно отразилось на живом карпе: его средний ценник увеличился на 34,50 грн. Бекон прибавил 8,33 грн, маргарин - 6,67 грн.

Источник: Минфин

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