Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области можно получить как через отдельные частные предложения.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается одним из вариантов временного проживания для людей, вынужденных покинуть опасные территории, пишет Politeka.net.

Найти жилье можно через частные предложения собственников или воспользоваться государственной программой поддержки.

Один из доступных вариантов расположен в Шептицком. Владельцы предлагают дом с двумя-тремя комнатами, ванной, санузлом, стиральной машиной и базовыми бытовыми условиями. Жилье рассчитано на двух человек. Размещение с домашними животными разрешается.

Еще один дом предлагают в селе Желдец. Есть четыре комнаты, кухня, газ и водоснабжение. Санузел расположен во дворе. Арендную плату за пользование домом не взимают.

Отдельно переселенцы могут пользоваться экспериментальным проектом правительства. Его суть заключается в приобретении жилой недвижимости в селах и поселках и последующей передаче домов людям, нуждающимся в убежище.

Участие доступно гражданам, выехавшим из районов боевых действий или временно оккупированных населенных пунктов. В то же время заявитель не должен иметь пригодного жилья в безопасной части страны или получать компенсацию за разрушенное или утраченное имущество.

Для оформления необходимо подать заявление и пакет документов через орган местного самоуправления или электронный сервис Пенсионного фонда.

После приобретения здание переходит в коммунальную собственность общины. Затем с переселенцем заключают договор безвозмездного пользования. Стандартный срок составляет до трех лет, однако при предусмотренных законом условиях его могут продлить.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области можно получить как через отдельные частные предложения, так и с помощью государственной инициативы.

Перед заселением следует проверить, актуально ли конкретное предложение, какие условия проживания действуют и какие документы понадобятся. Данные о доступных помещениях могут изменяться, поэтому информацию лучше уточнять непосредственно у владельцев или представителей общины.

Источник: Допомагай, Право на защиту

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