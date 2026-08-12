В Николаевской области продолжают работать программы денежной помощи для ВПЛ, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Помощь могут получить не только внутренне перемещенные лица, но и местные жители, проживающие в районах с повышенным уровнем опасности и имеющие ограниченные финансовые возможности.

Одна из таких программ реализуется благотворительным фондом «Право на захист» в рамках проекта «Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска». Инициатива осуществляется при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF).

Программа направлена ​​прежде всего на людей, которые из-за боевых действий, близости к опасным территориям или вынужденного перемещения столкнулись с дополнительными затратами и трудностями с обеспечением базовых потребностей.

Кто может претендовать на пособие в Николаевской области

Заявителями могут быть как ВПЛ, так и местные жители. В то же время, для участия необходимо соответствовать определенным условиям программы. В частности, потенциальные получатели должны:

иметь статус внутренне перемещенного лица или быть местными жителями;

проживать в определенных программой областях и общинах вблизи линии фронта или государственной границы с Российской Федерацией на расстоянии до 50 километров;

иметь среднемесячный доход менее 8422 гривны на одного человека.

Однако соответствие этим базовым требованиям еще не означает, что помощь будет назначена автоматически. Каждая заявка проходит комплексную оценку. Во время такого отбора специалисты анализируют не только уровень дохода, но и общее положение семьи, ее состав, условия проживания и другие факторы, свидетельствующие об уязвимости.

Организаторы программы пытаются определить, какие домохозяйства больше нуждаются в финансовой поддержке. Именно поэтому при оценке учитывается целый комплекс социальных и экономических показателей.

В частности, внимание обращают на:

наличие или отсутствие работы у членов семейства;

инвалидность или серьезные проблемы со здоровьем;

количество людей в семье и его общий состав;

наличие детей и ситуацию, когда ребенка самостоятельно воспитывает один из родителей;

возраст членов семейства;

расстояние от места обитания до линии фронта;

тип населенного пункта – городская или сельская местность;

статус перемещения человека или семьи;

способы, посредством которых семейство пытается справиться с финансовыми трудностями и обеспечивать свои основные потребности.

Таким образом, приоритет определяется не по одному показателю. Специалисты оценивают жизненную ситуацию семьи в целом, чтобы финансовая поддержка, прежде всего, попала к наиболее уязвимым людям.

Важное условие: критерии не гарантируют получение денег

Потенциальным участникам следует учитывать, что соответствие одному или нескольким установленным критериям не является автоматическим основанием для назначения выплаты.

Для участия необходимо подтвердить информацию соответствующими документами. После этого заявка проходит оценку, по результатам которой определяется, соответствует ли конкретное домохозяйство условиям и может ли претендовать на финансовую поддержку.

Поэтому при регистрации важно предоставить актуальные документы и достоверную информацию о составе семьи, доходах, состоянии здоровья и других обстоятельствах, которые могут влиять на определение уровня уязвимости.

Какие документы нужно подготовить

Для регистрации заявителям необходимо иметь документы, позволяющие подтвердить личность, состав домохозяйства и право на участие в проекте.

В частности, понадобятся:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) каждого члена семейства;

действующий IBAN личного банковского счета в банке для получения средств;

документы, подтверждающие состав домохозяйства;

документы, удостоверяющие наличие соответствующей категории уязвимости.

Наличие полного пакета документов имеет значение при рассмотрении заявки, поскольку именно на основании предоставленных сведений проводится оценка.

Размер пособия зависит от обстоятельств, в которых находится человек или семья. В общей сложности предусмотрены два основных варианта финансовой поддержки.

Для людей и семейства, продолжающих проживать вблизи линии фронта или государственной границы с Российской Федерацией в условиях повышенного риска, предусмотрено 1800 гривен на одного человека ежемесячно.

Такие выплаты могут производиться в течение шести месяцев. В результате общая сумма пособия будет составлять 10 800 гривен на одного человека за весь период.

Отдельная категория — люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны. Речь идет, в частности, о тех, кто уехал из-за непосредственной угрозы жизни, обстрелам или обязательной эвакуации.

Для них предусмотрена помощь в размере 4 100 гривен на одного человека ежемесячно в течение трех месяцев. Таким образом, общая сумма за весь период может составить 12300 гривен на одного человека.

Следовательно, в зависимости от жизненных обстоятельств и категории получателя финансовая поддержка в рамках проекта может составлять от 10 800 до 12 300 гривен на одного человека.

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