Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області можна отримати як через окремі приватні пропозиції.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області залишається одним із варіантів тимчасового проживання для людей, які були змушені залишити небезпечні території, пише Politeka.net.

Знайти оселю можна через приватні пропозиції власників або скористатися державною програмою підтримки.

Один із доступних варіантів розташований у Шептицькому. Власники пропонують будинок із двома-трьома кімнатами, ванною, санвузлом, пральною машиною та базовими побутовими умовами. Помешкання розраховане на двох людей. Проживання з домашніми тваринами дозволяється.

Ще один будинок пропонують у селі Желдець. Там є чотири кімнати, кухня, газ та водопостачання. Санвузол розташований на подвір’ї. Орендну плату за користування будинком не стягують.

Окремо переселенці можуть скористатися експериментальним проєктом уряду. Його суть полягає у придбанні житлової нерухомості в селах і селищах та подальшій передачі будинків людям, які потребують прихистку.

Участь доступна громадянам, котрі виїхали з районів бойових дій або тимчасово окупованих населених пунктів. Водночас заявник не повинен мати придатного помешкання у безпечній частині країни чи отримувати компенсацію за зруйноване або втрачене майно.

Для оформлення необхідно подати заяву та пакет документів через орган місцевого самоврядування або електронний сервіс Пенсійного фонду.

Після придбання будинок переходить у комунальну власність громади. Потім із переселенцем укладають договір безоплатного користування. Стандартний строк становить до трьох років, однак за передбачених законом умов його можуть продовжити.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Львівській області можна отримати як через окремі приватні пропозиції, так і за допомогою державної ініціативи.

Перед заселенням варто перевірити, чи актуальна конкретна пропозиція, які умови проживання діють та які документи знадобляться. Дані про доступні помешкання можуть змінюватися, тому інформацію краще уточнювати безпосередньо у власників або представників громади.

Джерело: Допомагай, Право на захист

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: як знайти бажаний варіант

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: як зміняться цифри в платіжках

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.