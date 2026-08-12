Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области в части водоснабжения и водоотвода пока находится на этапе обсуждения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области может произойти в Каменском, после пересмотра стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода на 2027 год, пишет Politeka.net.

КП "Аульский водовод" уже обнародовало соответствующие расчеты.

Согласно документу предприятия, для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования, стоимость кубометра воды планируется установить на уровне 38,34 грн с НДС.

В настоящее время тариф без учета налога составляет 31,44 грн. за кубометр.

Водоотвод в предложенном расчете обойдется в 43,16 грн/м³ с НДС. Действующая ставка без налога – 32,66 грн.

Если оплачивать обе услуги вместе, общая сумма будет составлять 81,50 грн за кубометр по НДС.

Почему хотят просмотреть стоимость

Предприятие объясняет необходимость корректировки несколькими составляющими себестоимости.

В частности, растут затраты на оплату труда. В расчетах учли прогнозируемый прожиточный минимум для трудоспособных граждан в соответствии с государственными прогнозами экономического и социального развития.

Также возросли расходы на текущие ремонты. Это связано с необходимостью проводить дополнительные восстановительные работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

Еще одним фактором стали амортизационные начисления. Их размер вырос после ввода в эксплуатацию новых и реконструированных основных средств в 2025 году.

Расходы на электроэнергию определяли с учетом фактического потребления за 2025 год и средневзвешенных цен за первую половину 2026 года.

В то же время, на реагентах предприятие ожидает определенную экономию. Их использование планируется сократить, поэтому соответствующая составляющая затрат уменьшилась.

Куда можно подать замечание

Окончательным изменением тарифов обнародованные цифры пока не являются. Жители и юридические лица могут подать свои предложения или замечания до 13 августа 2026 года.

Обращение принимается в письменной или электронной форме.

В документе следует указать фамилию, имя и отчество заявителя. Для организаций нужно указать полное заглавие. Также следует оставить контактную информацию для обратной связи.

Почтовые обращения принимают по адресу: комплекс зданий и сооружений №2, бывший Ауловский сельский совет, Криничанская территориальная община, Каменский район, Днепропетровская область, 52300.

Электронные предложения можно отправлять по адресу aulypriem@ukr.net .

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области в части водоснабжения и водоотвода пока находится на этапе обсуждения. Предложенные суммы относятся к расчетам на 2027 год, а жители могут высказать свою позицию в определенный срок.

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