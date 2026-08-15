Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області у запропонованих випадках передбачає різні умови.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області доступне за кількома приватними пропозиціями, серед яких є будинки для сімей, самотніх жінок та людей похилого віку, передає Politeka.

У Вільховці Звенигородського району переселенцям готові надати трикімнатний будинок на період війни. Помешкання має пічне опалення, однак зручності всередині відсутні. Воду можна набирати з колодязя біля оселі.

Проживання не потребує орендної плати, мешканці оплачують лише використану електроенергію. Будівля потребує косметичного оновлення, зокрема фарбування або поклеювання шпалер. Власники готові придбати необхідні матеріали.

Будинок розташований поруч зі ставком. Поблизу є місце для відпочинку, риболовлі та пікніків.

У Легедзиному Тальнівського району пропонують окремий варіант для самотньої жінки віком від 60 років. П'ятикімнатний приватний будинок обладнаний газовим опаленням, бойлером і санвузлом.

На території є просторий двір та сад. Власник — 75-річний чоловік, який самостійно веде господарство. За проживання та комунальні послуги платити не потрібно. Від майбутньої мешканки бажано, щоб вона вміла готувати та була готова до спокійного спільного побуту.

Ще одну оселю пропонують у Золотоніському районі. Власники готові прийняти сім'ю переселенців із сільської місцевості. Перевагу надають людям пенсійного віку, які не мають шкідливих звичок та звикли працювати із землею.

Будинок площею 48 квадратних метрів має кухню, коридор, залу та спальню. Є газове опалення, піч і грубка. На кухню проведена холодна вода, а на подвір'ї доступні централізоване водопостачання та колодязь із насосом.

Мешканці зможуть користуватися садом і городом. Також є літній душ, вуличний туалет та господарські споруди, де за бажання можна утримувати домашнє господарство.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області у запропонованих випадках передбачає різні умови, тому перед переїздом важливо заздалегідь обговорити побут, оплату електроенергії чи інших ресурсів, а також тривалість проживання.

У сільських населених пунктах поруч із будинками працюють школа, дитячий садок, лікарня, аптеки, магазини, бібліотека та будинок культури, що може бути важливим для родин, які планують залишатися надовго.

Джерело: Допомагай

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