Прогноз погоды в Одесской области на неделю с 13 по 19 августа свидетельствует о преимущественно стабильных летних условиях.

Прогноз погоды в Одесской области на неделю с 13 по 19 августа обещает преимущественно сухие и солнечные дни, сообщает издание Politeka.net.

Температура будет днем ​​колебаться в пределах +25…+30 °C, а существенных осадков не ожидается.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

В четверг, 13 августа, в Одессе будет ясно. Ночью температура опустится до +16…+18 °C, а после обеда воздух прогреется до +27 °C. Ветер умеренный, без резких порывов.

14 августа прогнозируется до +27 °C днем. Утром и днем ​​на небе появятся облака, однако к вечеру они должны рассеяться. Вероятность осадков остается минимальной.

Суббота, 15 августа, пройдет под знаком солнечной погоды. После прохладной ночи с показателями около +17 °C температура днем ​​поднимется до +27 °C. Осадков синоптические данные не подразумевают.

16 августа станет немного теплее. Утром ожидается около +23 °C, в дневные часы - до +28 °C. Небо будет ясным, а ветер будет слабым или умеренным.

Высокую температуру в течение указанного периода прогнозируют 17 августа. Столбики термометров могут показать до +30 °C. Утро начнется с +18 °C, вечером воздух остынет примерно до +24 °C. Осадков не ожидается.

18 августа температура днем ​​составит около +27 °C. Ночь будет теплой – до +19 °C, а днем ​​ветер усилится до 4,9 м/с. При этом осадки не прогнозируются.

19 августа ситуация несколько изменится. Ночью и утром небо прояснится. Температура днем ​​составит около +27 °C, а вероятность осадков будет невысокой — до 15%.

Таким образом, прогноз погоды в Одесской области на неделю с 13 по 19 августа свидетельствует о преимущественно стабильных летних условиях. Самым жарким днем ​​должен стать понедельник, в то время как ближе к завершению периода ожидается больше облачности.

В целом жителям и гостям города следует рассчитывать на сухой период без существенных осадков. Температурный фон остается комфортным для отдыха у моря и прогулок, хотя в дневные часы солнце будет достаточно активным.

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