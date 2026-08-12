Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Николаевской области на 13 августа.

Графики отключения света в Николаевской области на 13 августа будут продолжаться по многим адресам из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 13 августа связаны с проведением технических работ и ремонтом электросетей. Энергетики будут проводить необходимые работы на отдельных участках сети, поэтому электроснабжение по ряду адресов будет временно прекращено. Продолжительность обесточений зависит от конкретного населенного пункта и запланированного объема работ.

По данным АТ «Миколаївобленерго», 13 августа электроэнергию планируют отключить в селе Добра Воля. Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00. Без света в настоящее время могут остаться жители домов на следующих улицах:

Верхня — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Ныжня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27

Длительное обесточение в этот день также предусмотрено в населенном пункте Новополтавка. Электроснабжение по определенным адресам будет ограничено с 08:00 до 17:00. В список попали следующие адреса:

Ликарняна — 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 85, 101, 108, 110

Также плановые работы продолжатся в населенном пункте Камяне с 08:00 до 17:00. Электроснабжение по ряду адресов будет временно ограничено. В список вошли дома на таких улицах:

Вышнева — 3, 5, 10, 13, 15, 16

Камяна — 1

Комунарив — 6, 8, 12, 14, 16, 23, 29, 33, 36

Садова — 43, 44

Ставкова — 6

Центральна — 4, 35, 43

Шкильна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

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