Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Кировоградской области на 13 и 14 августа.

Графики отключения света в Кировоградской области на 13 и 14 августа будут продолжаться из-за технических и плановых работ, пишет Politeka.net.

В Кировоградской области 13 и 14 августа запланированы временные ограничения на электроснабжение. Отключения будут проводиться по конкретным адресам и в разные часы — в зависимости от населенного пункта и участка электросети, где будут работать.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго» , в селе Бобрынець 13 августа электроснабжение планируют ограничить с 09:00 до 16:00. В график вошли следующие адреса:

Учасныкив Ато — 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 122Б, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 59, 66, 67, 68, 70, 70А, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 96А, 97, 98, 99

Тараса Шевченка — 102, 110, 116, 117, 117 корп. А, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 124А, 124В, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 134А, 135, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 161, 165, 165А, 167

Патриотычна — 110, 114, 118, 118А, 120, 120 А, 120А, 127, 129, 129А, 131, 133, 139, 141, 151, 155

Береговый, пров. — 61, 63, 73

Кропывныцького, пров. — 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 42, 44, 46

Червоного Хреста, пров. — 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ганны Дмытрян — 75, 83

Заричный, пров. — 11, 12, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 33, 33А, 35, 37, 37А, 5, 6, 7, 8

Шумилова — 69, 73, 77, 81, 82, 83, 86, 88, 90

Ликвидаторив ЧАЕС — 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42А, 43, 43А, 44, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 60А, 61, 62, 63

Базарна — 150, 150А, 152, 154, 154а, 158, 160, 162, 164, 166, 166А, 168а, 191, 193, 195, 197, 199, 200, 203, 205, 207, 209

Володымыра Велыкого — 100, 101, 102, 102А, 109, 109А, 110, 114, 116, 120, 121, 125, 129, 131, 133, 137, 88, 94, 96, 98, 99

В этот же день плановые работы будут проводиться в населенном пункте Олександривка. Здесь электроэнергию по определенным адресам планируется отключить с 13:00 до 19:00. В список вошли улицы:

Игоря Сикорського, пров. — 1А, 2

Игоря Сикорського — 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

Незалежности Украины — 33

14 августа работы на электросетях продолжатся. Время ограничений зависит от конкретного участка сети и населенного пункта. В частности, в селе Гутницька электроснабжение планируют ограничить с 09:00 до 17:00. В график попали дома на таких улицах:

Партызанив Украины — 13, 5, 6, 9

Центральна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 34, 38, 4, 42, 44, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9

Лисова — 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 41, 6, 7, 8

Кроме того, плановые работы затронут часть населенного пункта Крымки. Там электроснабжение по определенным адресам также планируется ограничить с 09:00 до 18:00.

Затышный, пров. — 2

Шкильна — 11, 12, 5, 6, 7, 9

Прыкордонна — 10, 11, 13, 16, 17, 2, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Вышнева — 1, 14, 18, 19, 24, 25, 3, 5, 6, 7

Чернявського — 1

Тараса Шевченка — 1, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 2, 22, 3, 33, 4, 5, 7, 8.

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