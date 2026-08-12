Появилось предупреждение о дополнительных графиках отключения света в Черкасской области на 13 и 14 августа.

Украинцам показали, каковы плановые графики отключения света в Черкасской области на 13 и 14 августа, сообщает издание Politeka.net.

В Черкасской области на 13 и 14 августа запланированы графики отключения света, по которым в отдельных населенных пунктах временно ограничат электроснабжение. Обесточение будет происходить по определенным адресам, а время отключения будет отличаться в зависимости от участка сети.

По данным «Черкассыоблэнерго», 13 августа не будет электричества в селе Полствын. Обесточение будет длиться с 8 до 17 часов по следующим адресам:

Центральна — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 85, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 104, 132

Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Пидгирна — 10, 11, 14

Незалежности — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Прыбережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62

Кроме этого, села Попивка ждут другие ограничения. С 08:00–17:00 часы будут продолжаться обесточивание по адресам:

Лисова — 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37

Дружбы — 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28

Молодижна — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 78, 80

Соснова — 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20

14 августа длительный перерыв в электроснабжении ожидается в селе Степанци. Здесь ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00. Электроэнергии временно не будет по следующим адресам:

пров. Головашова — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24

пров. Головатого — 1, 3, 5, 7, 9, 11

пров. Лымаря — 1, 2, 3

пров. Нечуя-Левыцького — 1, 3, 5, 7, 9

пров. Власыхина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22

пров. Родина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

пров. Гаркавого — 1, 3, 5, 7

пров. Праведникова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17

Ткаченка — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10/а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92

Еще одним населенным пунктом, который затронут плановые работы 14 августа, станет Межырич. Здесь временные ограничения электроснабжения запланированы с 08:00 до 17:00. Обесточивание охватят отдельные дома по определенным адресам:

Заросся — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 41.



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