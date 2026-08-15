Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти й серед оголошень про поселення в окремій кімнаті.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують приватні власники, які готові тимчасово поселити людей, змушених залишити власні оселі через війну.

Варіанти доступні як у межах обласного центру, так і в населених пунктах неподалік. Умови проживання залежать від конкретного помешкання.

Зокрема, у селищі Бабаї Харківського району пропонують будинок для трьох людей. Оселя має дві кімнати та кухню, підведені газ і вода. Водночас майбутнім мешканцям варто врахувати, що приміщення потребує невеликого косметичного ремонту.

Санвузол облаштований на подвір’ї, ванної кімнати немає. На території також є господарські споруди, погріб і земельна ділянка.

Поблизу розташовані ліс та озеро. Дорога автомобілем до Харкова займає кілька хвилин, що може бути зручним для людей, яким потрібно регулярно їздити до міста.

Ще одна пропозиція стосується трикімнатної квартири безпосередньо в Харкові. Власниця готова прийняти матір із дитиною. У помешканні є необхідна побутова техніка, а проживання разом із домашніми улюбленцями дозволяється.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти й серед оголошень про поселення в окремій кімнаті. В одному з таких випадків мешканку готові прийняти у двокімнатній квартирі.

Від майбутньої сусідки очікують невеликої допомоги літній господині у побутових справах. Постійний догляд при цьому не потрібен.

Перед переїздом потенційним мешканцям радять обговорити тривалість перебування, правила користування майном та перелік доступних зручностей. Не менш важливо перевірити актуальність оголошення безпосередньо перед домовленістю.

Нові варіанти регулярно з’являються на спеціалізованих майданчиках, однак через значний попит окремі пропозиції швидко закриваються. Тому зацікавленим людям варто оперативно зв’язуватися з власниками.

Джерело: Допомагай

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