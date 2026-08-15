Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области также предусматривает передачу товаров для младенцев.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области поступает в волонтерские организации и координационные пункты, где нуждающимся оказывают вещи, консультации и психологическую поддержку, сообщает издание Politeka.net.

Одна из таких площадок работает в Одессе – это координационный центр «Луганского ХАБа». В будни переселенцы из Луганской области могут получить продуктовые и другие необходимые наборы. Специалисты также консультируют граждан по доступным программам поддержки через телефонную линию.

Отдельно помогают семьям с малышами. В волонтерской ячейке «Гостиная хата» жителям Приморского района со статусом ВПЛ выдают подгузники для детей.

Для получения комплекта необходимо предъявить паспорт, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица и свидетельство о рождении ребенка.

Поддержка включает не только материальные вещи. Переселенцы могут бесплатно получить консультацию психолога онлайн. Такие встречи помогают преодолеть последствия стресса, связанного с вынужденным переездом, и адаптироваться к новым обстоятельствам.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области также предусматривает передачу товаров для младенцев. При наличии необходимых документов семьи могут получить детские коляски и кроватки.

Воспользоваться такой возможностью могут переселенцы с действующей справкой ВПЛ, оформленной в 2022-2026 годах. В то же время, необходимо предоставить документы, подтверждающие право на соответствующую поддержку.

Организаторы отмечают, что работа таких организаций стала возможной благодаря сотрудничеству с международными благотворительными организациями. Это позволяет пополнять запасы и расширять список доступных сервисов.

Перед поездкой рекомендуют связаться с конкретным пунктом и уточнить график, наличие нужных вещей и список бумаг. Объемы пособий зависят от поставок, поэтому условия выдачи могут изменяться.

Источник: Щастинская райгосадминистрация , Гостеприимная хата

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