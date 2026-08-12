Графики отключения света в Черниговской области на 13 августа запланированы в отдельных населённых пунктах, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 13 августа запланированы в отдельных населённых пунктах, пишет Politeka.net.



Жителям населенных пунктов, попавших в график, советуют заранее учесть время отключений в своих планах. Перед началом работ также следует зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие устройства, которые могут понадобиться в отсутствие электроэнергии.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», один из самых больших перечней адресов на 13 августа касается населенного пункта Кулыкивка. Здесь электроснабжение по отдельным адресам будет отсутствовать с 09:00 до 18:00. В график вошли:

Артамонова — 30

Валерия Сараны — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 4А, 7а

Вокзальна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1а, 1д, 3а, 5а

Героив Чернобыля — 1

Журавка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1б

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбынського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Мыру — 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158а, 158

Мыру 2-й — 6, 10

Незалежности — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 2а, 2б, 40, 5а, 10а, 12а

Нова — 17, 21, 24, 26

Партызанська — 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 22а, 23а, 27А

Сичова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 18А, 20б

Временное ограничение электроснабжения также запланировано в Сновську. Здесь свет по указанным адресам отключат с 08:00 до 19:00 (11 часов подряд). В перечень попали улицы:

2-й Зализнычный — 6

Архитектурна — 5, 7, 9, 11, 13, 21

Банкова — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 5а, 7а, 8а

Зализнычна — 4, 6, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 6в, 8в, 8д, 11/3, 11а, 11в, 13/1, 6/2

Корольова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 16а

Незалежности — 2А

Еще одним населённым пунктом, где 13 августа предусмотрены длительные ограничения, станет Евмынка. Там будут производить ремонтные работы на воздушной линии электропередачи. По определенным адресам электроснабжения планируют прекратить с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:

Перемогы — 18, 19, 20Б, 21, 22А, 23, 24, 25, 26А, 28, 30, 31, 34, 36, 36Б, 37, 37А, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56.



Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: на какие суммы следует надеяться жителям региона.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черниговской области: как изменятся цены в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может получить более 12 тысяч гривен.