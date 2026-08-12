Графики отключения света в Винницкой области на 13 августа продлятся много часов.

Жителей Винницкой области предупреждают о плановых графиках отключения света 13 августа, пишет издание Politeka.net.

Жителям населенных пунктов, которые попали в график отключения света в Винницкой области на 13 августа, рекомендуют заранее учесть продолжительность отключений и позаботиться о необходимых запасах заряда для мобильных телефонов, павербанков и другой техники.

По информации АО «Винницаоблэнерго», 13 августа электроснабжение будет временно ограничено в нескольких населенных пунктах области. В селе Порык свет планируют отключить с 09:00 до 17:00. Ограничения коснутся жителей домов на следующих улицах:

Гагарина — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64А, 66, 67, 68, 69, 70, 71А, 74А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90А, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 108, 110, 116, 118, 122, 124

И. Свидерського — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 21

Космонавтив — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 36, 38, 40, 42

Лугова — 35

Молодижна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27

Надбужна — 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 51, 92

Польова — 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 33А, 35

Свободы — 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 67, 69, 71, 72А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16

Ювилейна — 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53

пров. Гагарина — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Еще одно плановое отключение предусмотрено в селе Широка Гребля. Здесь электроэнергию будут ограничивать с 09:00 до 17:00. В график попали адреса:

Вызволытелив — 3, 4, 8, 9, 11, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 35, 39, 41, 43, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 68

Квиткова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 22

Молодижна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58

Незалежности — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38

Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18

Прыбузька — 1, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Промыслова — 2, 4

Центральна — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 74А, 75, 75Б, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 89А, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139А, 141, 142, 142А, 142Б, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152А, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174.

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