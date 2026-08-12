Графики отключения света в Запорожье на 13 и 14 августа охватят отдельные адреса из-за плановых работ.

В Запорожье украинцев предупредили о графиках отключения света на 13 и 14 августа, сообщает издание Politeka.net.

Плановые работы на электросетях будут проводить 13 и 14 августа, из-за чего по отдельным адресам электроэнергия отсутствует в течение определенных временных промежутков. Жителям домов, попавших в график отключения света в Запорожье на 13 и 14 августа, следует заранее учесть запланированные ограничения и позаботиться о заряженных телефонах, павербанках и других устройствах.

По информации «Запорожьеоблэнерго», в четверг, 13 августа, плановые работы продлятся во временном промежутке с 10:00 до 17:00. В этот период электроэнергию будут временно отключать по следующим адресам:

Байды (Чапаева) — 34а;

Борыспильска (Братська) — 55, 80;

Борыспильська — 57в;

Буковынська (Дегтярьова) — 27–35, 58–66, 70–86, 88;

Гетьмана Скоропадського (Доватора) — 1–65;

Жытня (Стасова) — 1, 1а, 5г, 1–79, 81–101;

Зачыняева — 2, 10, 15, 21, 22Б, 29;

Инженера Веденеева (Подвойського) — 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22;

Оберегова (Громовои) — 1–61, 1а, 2–54, 56–78, 63–99, 82–88;

Ольгы Джыгурды (Бурденка) — 1–13, 6а, 12а, б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33;

Ольгы Кобылянськои (Ногина) — 50, 50а;

Рыльського — 1–29, 2–26;

Славутыча — 1–51, 2–52, 53, 54–56, 55–81, 60–94, 85–97, 8а, 88, 91, 93;

Талалихина — 24–68, 28, 29–79, 61а, 63, 70–84, 78, 81–93;

Тычыны — 1, 4, 5–21, 6, 8, 12–20, 24, 25–71, 34, 36, 40–42;

пров. Арабатськый — 1–9, 6, 8, 12;

пров. Батурынська (Жыгуливськый) — 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А;

пров. Джерельный — 6, 17;

пров. Понтонный — 2–8, 7–9.

В пятницу, 14 августа, электроснабжение по отдельным адресам будет ограничиваться в два периода. Первая группа потребителей останется без электроэнергии с 09:00 до 17:00. В список вошли:

Аматорська: 40, 46

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Компресорна: 34

Насосна: 15, 17

Павлокичкаська: 46, 48, 49, 51

Посадочна: 29А, 33

Фильтрова: 14, 2

Еще для части абонентов перерыв в электроснабжении продлится с 09:00 до 15:00. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Арочна: 23, 25, 25б, 27-37, 39, 41, 43

Вербова: 17б, 19-37, 39, 18, 20-38

Шевченка: 43-55, 54-64.

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