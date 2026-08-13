Дефицит продуктов в Хмельницкой области пока не подтвержден данными, однако глобальное сокращение урожая способно создать предпосылки для подорожания.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области может стать одним из локальных рисков на фоне глобального сокращения предложения томатов, хотя конкретных данных о нехватке овощей в регионе пока нет, пишет Politeka.net.

Мировой рынок помидоров столкнулся с проблемами из-за неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-производителях. Засухи, сильная жара и чрезмерные осадки уже влияют на урожайность.

Длительный недостаток влаги мешает нормальному развитию растений и уменьшает количество плодов. В то же время ливни создают благоприятные условия для грибковых заболеваний и гниения.

Проблемы касаются не только открытых полей. Теплические хозяйства также сталкиваются с осложнениями при уходе за насаждениями, организации работ и транспортировке продукции.

Сокращение поставок от главных экспортеров увеличивает конкуренцию меж покупателями. На этом фоне растут оптовые расценки, а вместе с ними — конечная стоимость для потребителей.

Дополнительным фактором остаются издержки агропроизводителей. Более дорогие энергоносители, удобрения и логистика увеличивают себестоимость выращивания и доставки овощей.

Украина также испытывает влияние климатических изменений. В частности, восточные области подвергались засухе, что создает риски для местных насаждений. В то же время более благоприятные условия в других регионах и адаптация хозяйств могут помочь удержать общий объем производства близким к прошлогоднему.

Тем не менее, ситуация на мировом рынке способна сказаться на украинских ценниках. Импортная конкуренция и изменения экспортных предложений могут повлечь за собой дополнительные колебания в течение сезона.

Специалисты советуют агропроизводителям адаптироваться к новым погодным условиям. Среди возможных решений – использование более устойчивых сортов, модернизация орошения, усиление защиты растений, а также развитие хранения и переработки.

Отдельной проблемой остаются потери уже выращенной продукции. Показателен случай в Киевской области, где уничтожили 21 тонну гнилых помидоров . Такая ситуация демонстрирует, что нехватка товара может усугубляться не только из-за неурожая, но и из-за потерь при хранении и снабжении.

Следовательно, дефицит продуктов в Хмельницкой области пока не подтвержден данными, однако глобальное сокращение урожая способно создать предпосылки для подорожания томатов и повышенной нестабильности цен в украинских регионах.

Источник: agroweek

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