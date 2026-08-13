Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Черниговской области на 14 августа.

Графики отключения света в Черниговской области на 14 августа охватят ряд населенных пунктов, где ограничения будут из-за запланированных работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 14 августа запланировали из-за проведения работ на электросетях. Поэтому жители отдельных домов и улиц будут оставаться без электроэнергии в определенные часы.

Продолжительность перерыва будет зависеть от конкретного населенного пункта и адреса. В отдельных случаях электроэнергии не будет в течение нескольких часов, а иногда ограничения будут длиться большую часть дня.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», длительное отключение 14 августа ожидается в Сновську. Здесь по отдельным адресам электроснабжение будет ограничено с 08:00 до 19:00. То есть без света потребители могут оставаться в течение 11 часов на улицах:

2-й Зализнычный — 6

Банкова — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 5а, 7а, 8а

Зализнычна — 4, 6, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 6в, 8в, 8д, 11/3, 11а, 11в, 13/1, 6/2

Незалежности — 2А

Еще одним из населенных пунктов, где запланировано масштабное отключение, станет Корюкивка. Здесь электроэнергию по отдельным адресам не будут подавать с 08:00-20:00. Таким образом, продолжительность ограничения составит 12 часов. В список попали дома на таких улицах:

1-й Садовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а

1-й Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 3А, 9а

2-й Шевченка — 1, 2, 3

Академика Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1б, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 2/1, 23а

Бульварна — 16, 54

Володымыра Барвинка — 2а

Гетьмана Мазепы — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105А, 107а, 107, 109, 111, 113, 115, 117б, 117а, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 52А, 98/1

Гетьмана Самойловича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55

Зарична — 28

Индустриальный — 12, 14

Паркова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 12а, 13а, 32А, 32Б

Полиська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20а, 21а

Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11а, 17а, 21а, 27а, 33а, 44а

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б

Сичовых Стрильцив — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26

Спортывна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 14/2, 21/1

Стржалковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15а

Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5а, 5в, 69, 140А, 5В/29

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 10а, 154, 40а, 52/17.

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